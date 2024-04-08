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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
8 ابريل 2024 11:07

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 13.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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