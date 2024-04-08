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شرطة أبوظبي تسعد الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك

شرطة أبوظبي تسعد الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك
8 ابريل 2024 13:28

أدخلت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، البهجة والسرور إلى الأطفال المرضى في مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد، بتقديم الهدايا والورود لهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المروروالدوريات الأمنية، أهمية تعزيز ووقاية النشء من حوادث المرور، وتوفير مقاعد الجلوس المخصصة لهم في المركبات، والانتباه إليهم عند الصعود والنزول، وعدم السماح لهم بفتح نوافذ المركبة أثناء سيرها خشية تعرضهم للمخاطر، لافتاً إلى أن توفير السلامة المرورية للأطفال يعد من أهم الأولويات التي تهتم بها المديرية ضمن تنفيذ مبادراتها، لوقايتهم من التعرض للحوادث. وأشاد طاقم المستشفى وأهالي الأطفال المرضى بالمبادرات الإنسانية لـ «شرطة أبوظبي»، واهتمامها المستمر بوجودها في مختلف المناسبات، للتخفيف عن المرضى وإسعادهم.
 

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