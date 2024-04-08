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علوم الدار

«الهلال الأحمر» يرفع عدد وجبات إفطار الصائم لزوار مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا إلى 12 ألفاً يومياً

«الهلال الأحمر» يرفع عدد وجبات إفطار الصائم لزوار مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا إلى 12 ألفاً يومياً
8 ابريل 2024 14:21

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامجها الرمضانية بمسجد الشيخ زايد في منطقة سولو بإندونيسيا، نسبةً للإقبال المتزايد على المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ فقد رفعت الهيئة عدد وجبات إفطار الصائم التي يتم تقديمها يومياً إلى 12 ألف وجبة داخل حرم المسجد وفي المنطقة من حوله، وذلك بدلاً عن 10 آلاف وجبة ظلت تقدمها الهيئة يومياً منذ بداية رمضان بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكانت الهيئة شرعت في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الهلال الأحمر، ووضعت الترتيبات اللازمة لتوسيع مظلة المستفيدين من برنامج إفطار الصائم داخل المسجد وفي مدينة سولو عموماً، وقالت إن الأعداد الغفيرة من المصلين الذين يأتون للمسجد في العشر الأواخر من رمضان لأداء صلاة الترويح وقيام الليل، حدت بها لزيادة عدد وجبات الإفطار داخل حرم المسجد وما حوله.

وعملت الهيئة على إشراك السكان المحليين في تنفيذ المشروع من خلال توفيرها للمواد الغذائية الأساسية للأسر المنتجة التي قامت بإعداد الوجبات للصائمين، في بادرة تجسد روح التكافل والتعاضد التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

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وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن جهودها في هذا الصدد جاءت تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن مئات المتطوعين من أبناء المنطقة شاركوا في تنظيم توزيع الوجبات على الصائمين في ساحات المسجد وما جاوره من المناطق، مشيدة بروح التعاون القائمة بينها وبين إدارة مسجد الشيخ زايد في سولو.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
إندونيسيا
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