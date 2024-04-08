وزن المضبوطات 18.5طن.. شرطة رأس الخيمة تضبط تاجراً يروّج لمفرقعات وألعاب ناريّة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الإمارات تأتي في مصاف الدول الأكثر أمناً وأماناً على المستوى العالمي وذلك من خلال تحقيق رؤية وزارة الداخلية، فإنجازات الدولة في مجال الأمن والسلامة، هي مكتسبات مهمة تتطلب المحافظة عليها وتعزيزها، بما يسهم في دعم منظومة مكافحة الجريمة والقضاء عليها، وضمان حماية وسلامة كافة أفراد المجتمع.

جاء ذلك بعد أن ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة التحرّيات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع قسم الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، وإدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ومركز شرطة المعمورة الشامل، تاجراً ومروجاً للألعاب النارية كان يعرضها للبيع داخل منزل صغير في إحدى مناطق الإمارة، حيث عُـثر بحوزته على 1038 صندوقاً من المفرقعات والألعاب الناريّة بوزن إجمالي بلغ 18.5 طن من العبوات مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، والتي يُحظر تداولها واستخدامها في الدولة، وكانت مخزّنة بطريقة غير آمنة في مزرعة تقع خلف المنزل.

وتفصيلاً، أوضحت شرطة رأس الخيمة أن معلومات سرّية، وردت إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج وبيع الألعاب الناريّة في منزل صغير يقع في إحدى المناطق، وبعد التأكّد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تشكيل فريق عمل لمراقبة نشاط المشتبه به، حيث تبين أنه يخزّن كميات كبيرة من الألعاب النارية في مزرعة تقع خلف المنزل بقصد الإتجار غير المشروع، وعلى الفور تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى الموقع وضبط المواد المحظورة.

وحثّ قائد عام شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من مخاطر استخدام وتداول المفرقعات والألعاب النارية المحظورة في الدولة، تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات الجزائية، نظراً لما يترتب عليها من أضرار جسيمة وآثار سلبية من شأنها أن تهدد أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، فهي قد تتسبب بحدوث حالات وفيات وحروق وإصابات وتشوّهات لمستخدميها خاصة الأطفال الذين يجهلون كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد، كما نبّه إلى الأضرار الاقتصادية المترتبة عليها كاندلاع الحرائق في المساكن وأماكن المناسبات وغيرها، والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها، محذراً من استخدامها في شهر رمضان والأعياد حتى لا تتحول أجواء الفرح والبهجة إلى أحزان وأتراح، متمنياً الأمن والسلامة لجميع أفراد المجتمع.