الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 لمواطني إمارة أبوظبي

بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 لمواطني إمارة أبوظبي
8 ابريل 2024 15:38

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 2.18 مليار درهم، استفاد منها 1.502 من المواطنين.

وشملت هذه الحزمة قروضاً، ومِنح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082 مليار درهم، استفاد منها 1.407 من المواطنين، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98 مليون درهم، استفاد منها 95 من المواطنين في الإمارة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يعكس صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لهذا العام حِرْصَ قيادتنا الرشيدة المتواصل على تحقيق تطلُّعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزِّز الاستقرار والترابط الأسري والاجتماعي على مستوى الإمارة، ويدعم مسيرتها نحو التنمية الشاملة».

وتقدَّم معاليه بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية بصرف الحزمة الإسكانية، مؤكِّداً التزام الهيئة المتواصل بالعمل على تنمية قطاع إسكان المواطنين في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلُّعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن.

أخبار ذات صلة
مستفيدون من حزمة المنافع السكنية: توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي أولوية القيادة
إسكان المواطنين..أولوية

وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تجسِّد التوجيهات الكريمة بصرف الحزمة الإسكانية الجديدة اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأُسر المواطنة، مؤكِّدةً استمرارية وضع المواطن والأسرة الإماراتية على رأس قائمة الأولويات الوطنية».

وأكَّد مواصلة الهيئة جهودها الرامية للعمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المساكن الملائمة لمواطني الإمارة بكلِّ سهولة ويسر، والارتقاء بقطاع الإسكان على مستوى الإمارة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.

ويأتي صرف الحزمة الأولى من المنافع السكنية هذا العام، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على توفير مستويات المعيشة الكريمة للأُسر المواطنة، عبر تزويدهم بالمسكن الذي يلبّي احتياجاتهم، ويعزِّز استقرارهم وجودة حياتهم على نحوٍ يسهم في استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أبوظبي.

وبهذه الحزمة، تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 149 مليار درهم.

المصدر: وام
ولي عهد أبوظبي
رئيس الدولة
المنافع السكنية
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
علوم الدار
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
اليوم 17:50
جهود مجتمعية بارزة لـ «جمعية الإمارات للتبرع بالدم» عبر مبادرة «رمضان معاً» بنسختها الثانية
علوم الدار
جهود مجتمعية بارزة لـ «جمعية الإمارات للتبرع بالدم» عبر مبادرة «رمضان معاً» بنسختها الثانية
اليوم 17:47
«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 17:39
وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
علوم الدار
وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
اليوم 17:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©