بلدية العين تزين شوارع وميادين المدينة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أنهت بلدية مدينة العين تزيين شوارع وميادين المدينة على مسافة 27.5 كيلو متر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتضمنت أعمال التزيين تشكيلات ضوئية بأحجام وأشكال متنوعة بين ثنائي وثلاثي الأبعاد تضمنت عبارات التهاني والتبريكات بعيد الفطر، وكذلك مجموعة من الاشكال التعبيرية حملت عبارات من الموروث الثقافي الإماراتي بتهاني وتبريكات العيد.

وشملت أعمال الزينة التي قامت بها فرق التزيين وضع الإضاءات على امتداد 13 شارعاً حيوياً و3 جسور و6 تقاطعات حيوية إلى جانب عدد من الدوارات في مدينة العين، كما قامت البلدية هذا العيد بتزيين مدخل سوق سابع في طريق ناهل.

وقال المهندس حسن خلفان الصوافي مدير إدارة صيانة البنية التحتية: "حرصت البلدية عند تنفيذ أعمال زينة عيد الفطر المبارك على تطبيق معايير الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتأكد من أن جميع المواد مقاومة للحرارة وآمنة بالنسبة لمرتادي جميع المناطق التي توزعت فيها الزينة".

وأضاف الصوافي أن البلدية طبقت أفضل الممارسات والاجراءات للسلامة عند تركيب زينة العيد من خلال استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان، مع اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر على مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى استخدام إضاءات صديقة للبيئة حفاظاً على الاستدامة، والتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

ومن جانبه أوضح المهندس عمر راشد الكعبي، رئيس قسم صيانة الإنارة، أن بلدية مدينة العين تسعى من خلال تزيين الطرق الرئيسية احتفالاً بالمناسبات الدينية والوطنية إلى نشر أجواء الاحتفال لسكان وزوار المدينة، وذلك دعماً للسياحة في العين خلال فترة العيد، حيث تم التركيز على الشوارع الرئيسية التي تكثر فيها الحركة المرورية، كما تحرص البلدية على إبراز الجانب الجمالي للمدينة من خلال المرافق العامة التي تقوم بتزيينها.