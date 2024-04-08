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علوم الدار

"تراحم" توزع 20 ألف سلة غذائية بـ 4 ملايين درهم

"تراحم" توزع 20 ألف سلة غذائية بـ 4 ملايين درهم
8 ابريل 2024 16:55

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، عن توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، يستفيد منها الأسر المتعففة وذوو الدخل المحدود، في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة «المير الرمضاني» إحدى المبادرات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية: إن «مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للمساهمة في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها».
وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية، وتتبع المؤسسة كافة السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق، على مستوى الدولة.
ولفت إلى أن المؤسسة، بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم، تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.

 

 

 

 

 

 

 

 



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