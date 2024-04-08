الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام وتستمر السحب المتوسطة على مناطق متفرقة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً غرباً، مع إنخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 21:58 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.