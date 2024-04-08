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علوم الدار

طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على غزة

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة
8 ابريل 2024 17:29

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات التي تم إنزالها جواً في العديد من مناطق قطاع غزة لأول مرة على طرود كسوة العيد والتي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر ، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1647 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيور الخير
وزارة الدفاع
غزة
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