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علوم الدار

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
8 ابريل 2024 20:10

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الدولة، أن غدا "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم غد "الثلاثاء" الموافق التاسع من أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وإن يوم بعد غد "الأربعاء" الموافق 10 أبريل 2024 هو غرة شهر شوال.

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ورفع معاليه وأعضاء اللجنة، بهذه المناسبة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه، شعب دولة الإمارات وكافة المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد.

 

المصدر: وام
عيد الفطر
رمضان
الإمارات
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