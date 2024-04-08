الإمارات تنظم موائد إفطار في الفلبين خلال رمضان

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة موائد إفطار في جمهورية الفلبين خلال شهر رمضان المبارك في إطار مشروع رمضان (2024 م – 1445 هـ) وذلك بمتابعة مباشرة من محمد عبيد القطام سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين.

تم عبر هذه الموائد تقديم آلاف الوجبات للمستفيدين وذلك بدعم من الهلال الأحمر الاماراتي بعدد من المساجد ودور الأيتام في مناطق العاصمة مانيلا، ومهارليكا، وماركينا بحضور عدد من المسؤولين الفلبينيين.

وقال محمد القطام إن هذه المساعدات تأتي تجسيداً لقيم العطاء والإنسانية التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، رائد العمل الخيري والإنساني.. مؤكداً وقوف الإمارات مع الفلبين وشعبها الصديق.