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مواقع ومواعيد عروض الألعاب النارية في أبوظبي احتفاءً بعيد الفطر

مواقع ومواعيد عروض الألعاب النارية في أبوظبي احتفاءً بعيد الفطر
8 ابريل 2024 22:02

أعلنت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج متنوع من عروض الألعاب النارية، التي ستُقام في مختلف أنحاء الإمارة احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

كورنيش أبوظبي

10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

ياس باي، جزيرة ياس

10 إلى 12 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

جزيرة الحديريات

10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

استاد هزاع بن زايد

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حديقة مدينة زايد العامة

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

خليج المغيرة

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

غياثي

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

لمزيد من المعلومات عن الفعاليات الأخرى التي ستشهدها إمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، زوروا "فعاليات أبوظبي" على الموقع الإلكتروني visitabudhabi.ae/ar/campaign/ramadan-eid-2024.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الألعاب النارية
الإمارات
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