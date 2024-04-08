مواقع ومواعيد عروض الألعاب النارية في أبوظبي احتفاءً بعيد الفطر

أعلنت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج متنوع من عروض الألعاب النارية، التي ستُقام في مختلف أنحاء الإمارة احتفالاً بعيد الفطر المبارك.
كورنيش أبوظبي
10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً
ياس باي، جزيرة ياس
10 إلى 12 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً
جزيرة الحديريات
10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً
استاد هزاع بن زايد
10 إبريل 2024، العين، الساعة 9 مساءً
حديقة مدينة زايد العامة
10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً
خليج المغيرة
10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً
غياثي
10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً
لمزيد من المعلومات عن الفعاليات الأخرى التي ستشهدها إمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، زوروا "فعاليات أبوظبي" على الموقع الإلكتروني visitabudhabi.ae/ar/campaign/ramadan-eid-2024.