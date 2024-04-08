مواقع ومواعيد عروض الألعاب النارية في أبوظبي احتفاءً بعيد الفطر

أعلنت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج متنوع من عروض الألعاب النارية، التي ستُقام في مختلف أنحاء الإمارة احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

كورنيش أبوظبي

10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

ياس باي، جزيرة ياس

10 إلى 12 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

جزيرة الحديريات

10 إبريل 2024، الساعة 9 مساءً

استاد هزاع بن زايد

10 إبريل 2024، العين، الساعة 9 مساءً

حديقة مدينة زايد العامة

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

خليج المغيرة

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

غياثي

10 إبريل 2024، الظفرة، الساعة 9 مساءً

لمزيد من المعلومات عن الفعاليات الأخرى التي ستشهدها إمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، زوروا "فعاليات أبوظبي" على الموقع الإلكتروني visitabudhabi.ae/ar/campaign/ramadan-eid-2024.