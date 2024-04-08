طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى مطار العريش على متنها 4 آلاف طرد من كسوة العيد لإيصالها للشعب الفلسطيني الشقيق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4000 طرد من كسوة العيد تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير".

تشتمل طرود كسوة العيد على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة وذلك لبث الأمل والفرح في قلوب الأُسر والأطفال.

تأتي هذه المبادرة -التي تستمر خلال عيد الفطر- بهدف تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

جدير بالذكر أن عملية "طيور الخير" التي بدأت في شهر فبراير الماضي تقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.