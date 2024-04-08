«زايد العليا» تشارك في النسخة الثانية من «رمضان معاً»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في النسخة الثانية من مبادرة «رمضان معاً» والتي أطلقتها جمعية الإمارات للتبرع بالدم وذلك استمراراً للحملة التي أطلقت العام الماضي.

وتهدف المبادره إلى توعية السائقين قبل موعد الإفطار، للالتزام بقواعد السير والمرور، وذلك باتباع السرعات المحددة والمحافظة على المسافات الآمنة أثناء قيادتهم لمركباتهم والانتباه عند الوصول إلى أماكن عبور المشاة في التقاطعات والإشارات المرورية للحد من الحوادث تحت شعار «قد بأمان لتصل سالماً».

وتأتي هذه المبادرة أيضاً ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية التي تشجع الأفراد بجميع أعمارهم والمؤسسات بتنوع خدماتها على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي والذي يحتفى به كل عام أثناء رمضان تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وهو يوم تستعيد فيه دولة الإمارات ذكرى وفاة مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكرم إرثه في مجال العمل الإنساني والخيري.

وتهدف المبادرة إلى توزيع ما يقارب من 250 ألف وجبة «كسر صيام»على تقاطع ثلاث إشارات مرورية في مدينة العين ومدينة خليفة أ في أبوظبي، ويشارك في هذه المبادرة ما يزيد على 50 متطوعاً في كل إشارة، فضلاً عن المتطوعين في المناطق المختلفة، حيث يصل عدد المتطوعين يومياً إلى 450 متطوعاً إضافة إلى المتطوعين من المؤسسات المشاركة يومياً.

وتقوم الجمعية والفريق التطوعي بعدة مبادرات لتعبئة الصناديق على مدار الشهر لإعطاء فرصة لكبار المواطنين وفئة الأطفال وأصحاب الهمم للمشاركة في هذه المبادرة ضمن ظروف تراعي وضعهم الصحي وإمكاناتهم وتحافظ على سلامتهم.

وبالتزامن مع عدة مناسبات خلال شهر مارس تم توزيع هدايا رمزية على السائقين في يوم السعادة ويوم الأم واليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد، حيث شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تلك المناسبات معززة الدور المجتمعي لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكد عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، أن أصحاب الهمم جزء مهم في المجتمع ومساهمتهم بهذا العمل الإنساني والتطوع لأجل العطاء، وقال: تقدر المؤسسة وتعتز بمشاركة منتسبيها في تلك المبادرة لتوعية السائقين قبل موعد الإفطار، وتوزيع وجبات كسر الصيام بالتعاون مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي نتشرف في المؤسسة بحمل اسمه الغالي ونشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بذلك.

علي الأنصاري: تفاعل كبير من مرتادي الطرقات

قال المستشار د. على الأنصاري رئيس جمعية الإمارات للتبرع بالدم، إن هذا العمل هو عبارة عن تكاتف وتضافر جهود عدة جهات مع بعضها بعضاً للوصول إلى ما نقدمه اليوم للمجتمع مشيداً بدور مؤسسة زايد العليا لدعم وتمكين أصحاب الهمم وتفاعلهم في المشاركات المجتمعية التي لاقت إقبالاً كبيراً لدى السائقين، حيث تم تفاعل كبير من مرتادي الطرقات لرؤية هذه الفئة النشطة وما تقدمه من عمل مجتمعي يدل على عزيمتهم وحبهم في بذل العطاء.

كما أشاد د. الأنصاري بالدعم الكبير الذي تقدمه شركة أغذية، وأكاديمية ربدان كشريك استراتيجي، شرطة أبوظبي ودائرة تنمية المجتمع وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة تارجت سبورت كشركاء في هذا العمل من خلال دعمهم لهذه المبادرة.