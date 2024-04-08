حملات رقابية مكثفة على المنشآت في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثفت دائرة بلدية رأس الخيمة حملاتها الموجهة إلى مختلف المنشآت، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، لإحكام الرقابة، ودعوة المنشآت كافة للتقيد التام بمختلف اشتراطات الصحة العامة.

وتشمل الحملات الرقابية المنشآت كافة التي تقع ضمن نطاق اختصاص الإدارة منها، المنشآت الغذائية التي يتم تفقدها طوال العام وتكثيف الرقابة عليها، خلال فترة الأعياد، وذلك لإقبال أفراد المجتمع عليها في طلب إعداد ولائم العيد، وغيرها من الأكلات بكميات كبيرة.

وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة تحرص على تطبيق جميع المنشآت اشتراطات الصحة العامة التي يتم تعريفها بها باستمرار، وتوجيه الحملات الرقابية من قبل المفتشين للتحقق من مدى تقيدها بها، واتخاذ الإجراءات المتبعة بحقها من باب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وذكر أن الإدارة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من توجيه عدد من الحملات التفتيشية على المخابز والمطاعم الشعبية التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع، حيث تمكن المفتشون من تنفيذ 547 جولة تفتيشية، وبلغت المخالفات التي تم تحريرها بحقهم، نظراً إلى رصد عدد الملاحظات 113 مخالفة، بينما تم توجيه عدد من الإنذارات والملاحظات بلغت 310 إنذارات.

وأكد أن إدارة الصحة العامة على أهبة الاستعداد لاستقبال ملاحظات الجمهور مدار العام منها، فترة الأعياد التي قد تشهد زيادة في حجم الأعمال والمهام المنفذة من قبل المنشآت كافة، والفرق التفتيشية على استعداد تام للتوجه إلى المواقع المختلفة، ومراقبة الوضع عن كثب ومباشرة التحقق من الملاحظات الواردة من قبل الجمهور أن وجدت بهدف تقديم أعلى معايير الخدمة للجمهور المستهلك.

إلى ذلك، شهدت مراكز التسوق في إمارة رأس الخيمة ليلة العيد إقبالاً متزايداً وازدحاماً لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أسهم في رفع مبيعات أسواق التجزئة على اختلافها خلال هذه الفترة من العام.

وقال على طاهر موظف في أحد محال بيع الحلويات والشوكولاتة: «إن مناسبة الأعياد ترتفع بها نسبة المبيعات نظراً لإقبال مختلف شرائح المجتمع لتوفير احتياجاتهم من الحلويات المقدمة خلال العيد، والتي يحرص المحل الاستعداد المسبق لتجهيزها وتقديمها في المحل».

لم يختلف معه في الرأي محمد أحمد الذي أكد أن فترة الأعياد تتسم بازدحام وإقبال لافت من قبل الأهالي لتوفير مستلزماتهم من الشوكولاتة والحلويات التي لابد وأن تكون حاضرة على موائد العيد، والتي تعتبر من أساسيات الضيافة، خلال موسم الأعياد، لذا يعمل المحل على تنفيذ عدد من صواني الضيافة الجاهزة، والأخرى التي تأتي بحسب طلب الزبون لتقديم أفضل أنواع الخدمة.

إلى ذلك، اتجهت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى وضع خطتها الأمنية لاستقبال عطلة عيد الفطر، وتوفير أجواء آمنة للقاطنين كافة في الإمارة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

دوريات

كثفت شرطة رأس الخيمة دورياتها وفرقها الأمنية والمدنية لتحقيق الانسيابية التامة في حركة وسير المركبات على مختلف الطرق والمسارات والأسواق والمراكز التجارية والمواقع التي تشهد بالعادة ازدحاماً، مقارنة بغيرها خلال عطلة العيد بهدف منع الاختناقات وضبط أمن الطرق، داعية أفراد المجتمع وسائقي المركبات كافة ضرورة التقيد التام بمختلف قوانين السلامة المرورية، للحفاظ على حياتهم، وغيرهم من مستخدمي الطريق.