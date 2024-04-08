«حماية الدولي» يوعي 7000 عامل في منطقة جبل علي

دبي (الاتحاد)

تمكن مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومن خلال قسم التوعية والتأهيل من إيصال رسالته التوعوية الأمنية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك لأكثر من 7000 عامل في منطقة جبل علي، وذلك عبر الحملات المتنوعة التي قام بها بالتعاون مع شركائه في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومجموعة شركات البركة، والتي شملت الخيم الرمضانية ومواقع سكن العمال بمنطقة جبل علي.

وقدم مركز حماية الدولي التوعية في مواقع خيام إفطار الصائمين التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين، والتي تتوزع في عدد من مناطق دبي ذات الكثافة العمالية، ويفطر على موائدها يومياً آلاف الصائمين، وذلك عبر مشروع «وقفية إفطار صائم».

وقال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي: إن مركز حماية الدولي مُمثلاً بقسم التوعية والتأهيل يحرص على اغتنام هذه التجمعات الكبيرة طوال الشهر الفضيل، وذلك لإيصال رسالته التوعية والعمل على تحصين المجتمعات من مخاطر الجريمة ونشر الوعي في أوساط العمال وتوجيههم وتوعيتهم حول إجراءات السلامة والأمان في مختلف الجوانب اليومية لحياتهم، وتعزيز ثقافة الحس الأمني والاحتراز من أي إشكالات قد تتسبب في وقوع الضرر عليهم أو المخالفة القانونية، والتي ربما يقع فيها البعض وتؤدي بهم إلى المساءلة القانونية، بالإضافة إلى تضمين الرسالة إرشادات أمنية وتوعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وأثرها المسلكي والأمني والاجتماعي عليهم، بالإضافة إلى توعيتهم بالمادة 89 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، والتأكيد على قنوات التواصل المفتوحة لترسيخ الثقة بين الشرطة وأفراد المجتمع كمركز الاتصال 901.

تكامل

أكد الملازم أول سيف محمد رئيس قسم التوعية والتأهيل بالوكالة بمركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن هذه الشريحة من المجتمع تعد جزءاً رئيساً من التركيبة المجتمعية بدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، حيث يعمل الجميع بنظام تكاملي وأخوي، وعلينا بشرطة دبي أن نرفع من المستوى الثقافي لهذه الفئة من خلال اللقاء بهم بين الحين والآخر، وغرس قيم الأخوة والتسامح، وتوعيتهم بأهم القوانين والإجراءات الأمنية.