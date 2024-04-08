395 مريضاً استفادوا من خدمات «الإمارات للسرطان»

العين (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للسرطان، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمدينة العين، برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس الجمعية، وناقشت الجمعية الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، إضافة إلى الميزانية للسنة المالية المنتهية 2023، والموازنة للسنة المالية الحالية.

وقال الشيخ سالم بن ركاض في كلمته: «إن الجمعية تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الخيري والإنساني في خدمة المرضى والمصابين». وأشار عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي، إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وصل إلى 395 فرداً من المصابين المقيمين في الدولة.