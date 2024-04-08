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علوم الدار

395 مريضاً استفادوا من خدمات «الإمارات للسرطان»

395 مريضاً استفادوا من خدمات «الإمارات للسرطان»
9 ابريل 2024 02:37

العين (الاتحاد)

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عقدت جمعية الإمارات للسرطان، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمدينة العين، برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس الجمعية، وناقشت الجمعية الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، إضافة إلى الميزانية للسنة المالية المنتهية 2023، والموازنة للسنة المالية الحالية.
وقال الشيخ سالم بن ركاض في كلمته: «إن الجمعية تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الخيري والإنساني في خدمة المرضى والمصابين». وأشار عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي، إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وصل إلى 395 فرداً من المصابين المقيمين في الدولة.

جمعية الإمارات للسرطان
العين
سالم بن ركاض
العمل الخيري
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