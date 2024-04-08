الإمارات «تداوي قلوب» 50 طفلاً من 5 دول

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت مبادرة «القلب الذهبي» الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، عمليات جراحية قلبية ناجحة لـ50 طفلاً من 5 دول عربية وآسيوية وأفريقية. وأكدت اللجنة المنظمة للمبادرة شفاء الأطفال المشمولين بالمبادرة من تشوهات قلبية معقدة، وتحسن حالتهم الصحية بصورة كاملة. وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة بالإمارات الذي أطلق المبادرة، إنها ركزت على الأطفال بمناطق النزاع والمناطق المحرومة بالعالم، لافتاً إلى إجراء العمليات خلال 3 أشهر على يد نخبة من الأطباء في مستشفيات عامة وخاصة في تونس ومصر والهند، إضافة إلى السنغال وليبيا.