مستفيدون من حزمة المنافع السكنية: توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي أولوية القيادة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مواطنون مستفيدون من الدفعة الأولى من حزمة المنافع السكنية للعام الحالي، والتي اشتملت على قروض سكنية ومنح أراضٍ سكنية ومساكن جاهزة، وإعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.18 مليار درهم، أن هذه الدفعة تأتي انعكاساً لحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

ولفتوا إلى أن صدور المنحة بالتزامن مع عيد الفطر السعيد جعل من العيد عيدين، وضاعف الفرحة لدى المستفيدين الذين تعد بالنسبة لهم خطوة أساسية لبناء منازلهم الخاصة، وتحقيق الاستقرار الأسري.

وتوجهوا بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي أمر بصرف الحزمة الأولى من القروض السكنية للمواطنين للعام الحالي، داعين المولى عز وجل أن يمنَّ على صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي بالصحة والعافية.

امتداد للعطاء

ثمّن محمد عبدالله السويدي، مستفيد من قرض بناء مسكن من مدينة أبوظبي، الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

وقال السويدي: إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تأتي امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد للقيادة الرشيدة، وتعزز جهود صاحب السمو رئيس الدولة، وسعيه الحثيث لتوفير العيش الرغيد للمواطنين، كما تصب في إطار حرص القيادة على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتأمين الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير مقومات الحياة الأساسية التي يعتبر المسكن أهمها.

وأضاف: إن فرحتي بعد أن وصلتني رسالة تفيد بمنحي قرض بناء مسكن، لا توصف، لاسيما أن السكن بالنسبة للإنسان هو العنصر الأكثر أهمية.

وأشار السويدي إلى أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد من أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر وبذل المزيد من العمل لرد الجميل للوطن والقيادة التي توفر لمواطنيها كل احتياجاتهم، وتبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة المواطن واسم دولة الإمارات عالياً.

إسعاد المواطنين

أكد عبدالرحمن عبدالله الزعابي أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف حزم المنافع الإسكانية تؤكد اهتمام القيادة بالأسرة التي هي عماد الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي، وبتوفير الأرض وقرض بناء المسكن أو المنزل الجاهز، لكي تعيش العائلة المواطنة في أجواء مستقرة بعيدة عن أي آثار مالية سلبية قد تؤثر عليها.

وأكد أن هذه المكرمة ضاعفت فرحة المواطنين، حيث إنها تتزامن مع عيد الفطر، واعتماد القيادة الرشيدة لهذه الدفعة الإسكانية، يأتي من حرصها على إسعاد المواطنين، واهتمامها بشؤونهم، وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسرة مستقرة لمستقبل آمن، انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

وقال الزعابي: إن الفرحة لم تفارقني منذ تلقي هذا الخبر الذي أسعد كل أفراد أسرتي، وأصبحنا نتبادل التهاني، ونشكر القيادة الرشيدة على هذا العطاء غير المحدود.

وثمن الزعابي الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

فرحة لا توصف

قال أحمد سيف النعيمي من مدينة العين، الحاصل على قرص بناء مسكن: إن فرحتي بحصولي على القرض السكني «لا توصف»، وقد أدخلت البهجة والسرور على جميع أفراد أسرتي، ممن توجهوا بالدعاء بالصحة لصاحب السمو رئيس الدولة، دائم السعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين كافة.

وأكد النعيمي أن اهتمام القيادة بالمواطن يتجلى من خلال توفير بيئة معيشية إيجابية بامتلاك منزل خاص، الأمر الذي يساعد بدوره في تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة للمواطنين.

وقال النعيمي: إن مبادرات القيادة الرشيدة هي امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان دائم الحرص على تبني المبادرات الاجتماعية لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهيل أمور حياتهم. وتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لحرصها على توفير المسكن الملائم للمواطنين، لاسيما أن السكن أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وقال: إن القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وأضاف: إن تقديم هذه الدفعة من القروض للمواطنين يؤكد حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق رفاه المواطن وسعادته، ويأتي بالتزامن مع عيد الفطر ليجعل فرحتي وأسرتي بالعيد مضاعفة.

العيش الكريم

من جانبه، قال سيف علي العتيبي من مدينة العين: إن حزمة المنافع الإسكانية التي تشمل القروض السكنية والإعفاء من القروض للمتقاعدين ليست بغريبة على شيوخنا الكرام. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة في الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تبذل كل ما في وسعها لتأمين الراحة لأبناء الوطن وإسعادهم، وتسعى دوماً لإدخال الفرحة في نفوس أبناء الشعب، وتساندهم في تحقيق سبل العيش الكريم.

وقال العتيبي: إن المواطن دائماً يتربع على قائمة أولويات اهتمام شيوخنا أطال الله بأعمارهم ممن يسهرون على خدمة الوطن والمواطن. وقال العتيبي: إن حصولي على منحة القرض سيساعدني على الانتقال وأسرتي للسكن في منزل خاص بنا، وبالتالي يمنحنا مزيداً من الاستقرار الأسري والعائلي، وتحقيق الرخاء والهدوء النفسي.

وتابع العتيبي: إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تأتي امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد للقيادة الرشيدة، وتعكس جهود صاحب السمو رئيس الدولة وسعيه الحثيث لتوفير العيش الرغيد للمواطنين.

وأكد العتيبي أن القيادة حريصة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي لهم.

المواطن أولوية

توجه أحمد سليمان الحمادى، مستفيد من قرض بناء مسكن آجل السداد، بالشكر للقيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للسعي الدائم لتأمين الراحة لأبناء الوطن وإسعادهم، وإدخال الفرحة في نفوسهم، من خلال تقديم العون لهم لتحقيق سبل العيش الكريم.

وأشار الحمادي إلى أن منحة القرض آجل السداد جاءت في وقتها، وستساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهله.

ووصف الحمادي فرحته بأن يكون أحد المستفيدين من قروض الإسكان آجلة السداد بالفرحتين، لاسيما أنها تتزامن مع الاستعداد لعيد الفطر السعيد، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتحقيق التلاحم الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال التمتع بالسكن الملائم، وتحقيق الاستقرار الأسري والرخاء والأمان، بتأمين الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.

وقال الحمادي: نشكر الله الذي حبانا بهذه القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً إلا وبذلته من أجل تحقيق مصلحة المواطنين، ودفع المجتمع نحو مزيد من التطور والتقدم.

الرخاء والأمان

أكد سليمان عبدالله المنهالي، الحاصل على قرض صيانة/ توسعة وإضافة مسكن قائم آجل السداد، أن تزامن توجيهات القيادة الرشيدة مع عيد الفطر جعل من العيد عيدين، وأن حصوله على قرض الصيانة يعد أجمل وأغلى عيدية.

وتقدم المنهالي بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة، مثمناً الجهود التي يبذلها أصحاب السمو الشيوخ من أجل تحقيق العزة والاستقرار للمجتمع.

وقال: «نحن كشعب إماراتي محظوظون بهذه القيادة الحكيمة التي تبذل الغالي من أجل توفير أفضل مستويات العيش للمواطنين وأسرهم».

وأكد أن المسكن من أهم احتياجات الإنسان التي توفر له الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتوجيهات حصوله على قرض صيانة وإضافة مسكن قائم آجل السداد ما هي إلا نقطة في بحر عطاءات قيادتنا، واستشعارها أحوال المواطنين.

بيئة محفزة

من جانبه، تقدم أحمد المنصوري الحاصل على قرض صيانة/ توسعة وإضافة مسكن قائم آجل السداد بالشكر والعرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لجهود سموهما المستمرة لتحقيق السعادة للمواطنين.

وقال المنصوري: إن حصولي على قرض الصيانة أدخل الفرحة على قلبي وقلوب أفراد أسرتي، وتزامنها مع حلول العيد ضاعف فرحتنا بقدوم العيد.

وقال: إن القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع ينعم بمقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.