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حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام
9 ابريل 2024 02:37

أبوظبي (وام)

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة السعيدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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