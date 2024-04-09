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شرطة أبوظبي: عودة ساعات الذروة الصباحية والمسائية على طرق أبوظبي لوضعها المعتاد بعد رمضان

شرطة أبوظبي: عودة ساعات الذروة الصباحية والمسائية على طرق أبوظبي لوضعها المعتاد بعد رمضان
9 ابريل 2024 14:16

أعلنت شرطة أبوظبي عن عودة أوقات الذروة الصباحية والمسائية على الطرق بإمارة أبوظبي لوضعها المعتاد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

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وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن الساعات المعتمدة ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية في أبوظبي من الساعة 6:30 صباحاً الى 9:00 صباحاً والفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من الساعة 6:30 صباحاً الى 8:30 صباحاً ومن الساعة 2:00 مساء إلى 4:00 مساء.. وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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