شرطة أبوظبي: عودة ساعات الذروة الصباحية والمسائية على طرق أبوظبي لوضعها المعتاد بعد رمضان

أعلنت شرطة أبوظبي عن عودة أوقات الذروة الصباحية والمسائية على الطرق بإمارة أبوظبي لوضعها المعتاد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن الساعات المعتمدة ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية في أبوظبي من الساعة 6:30 صباحاً الى 9:00 صباحاً والفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من الساعة 6:30 صباحاً الى 8:30 صباحاً ومن الساعة 2:00 مساء إلى 4:00 مساء.. وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.