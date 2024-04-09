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عبدالله بن بيّه يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد

عبدالله بن بيّه يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد
9 ابريل 2024 14:21

تقدم معالي العلّامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه في تصريح له: "يطيب لي أن أرفع باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات الكريم وللمسلمين وللإنسانية جمعاء.. ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال".

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وأضاف معاليه: "نحتفي بعيد الفطر المبارك، بعد شهر من الصيام والقيام والعبادة، وهو فرصة لنا جميعاً لنجدد العهد مع الله تعالى، ونعزز الروابط الأخوية التي تجمعنا، وننشر التسامح والتعايش والمحبة بيننا.. فالعيد فرصة لصلة الرحم وإدخال السرور على الأقارب والجيران وتفقّد المحتاجين ومشاركتهم الفرحة ونشر البهجة في المجتمع وهذه كلها مقاصد شرعية أمر بها الدين الإسلامي الحنيف".

وقال معاليه: "نحتفل بهذه المناسبة الكريمة تنفيذاً لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: (قدِمَ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولأهلِ المدينةِ يومانِ يلعبونَ فيهما في الجاهليةِ، فقال: قدمتُ عليكم ولكمْ يومانِ تلعبونَ فيهما في الجاهليةِ، وقد أبدلكُم اللهُ بهما خيرا منهما.. يومٌ النحرِ، ويومُ الفطرِ".. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أدعو الله تعالى أن يتقبل منّا صيامنا وقيامنا، وأن يعيد العيد علينا باليمن والبركات، وأن يحفظ قادتنا وبلادنا وأمتنا من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
عبدالله بن بيه
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