أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على دوار حديقة الحيوانات – العين ، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليسار ابتداء من يوم السبت 13 أبريل 2024 إلى يوم الأحد 14 أبريل 2024.

Partial Road Closure on Zoo Roundabout - Al Ain

From Saturday, 13 April 2024 to Sunday, 14 April 2024 pic.twitter.com/BvwIjF1bwS