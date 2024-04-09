شرطة أبوظبي تشارك السائقين فرحة العيد

وزعت الدوريات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الحلوى والورود وبطاقات التهنئة على السائقين في عدد من الطرق الداخلية والخارجية وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك ضمن نهجها مشاركة المجتمع فرحة العيد السعيد وتعزيزاً لآفاق التواصل ورفع الثقافة المرورية حتى تكون هذه الأيام خالية من الحوادث المرورية.

وهنأ العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بهذه المناسبة السعيدة وحثهم على الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية والانتباه والتركيز وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات والتقيد باستخدام حزام الأمان وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية بالمركبة وعدم استغلال فرحة العيد في قيادة المركبات بطيش وتهور وتفحيط.

شارك في تنفيذ المبادرة ضباط وضباط صف وأفراد أقسام الضبط المروري في المديرية وقسم المراسم في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمدينة العين وقسم التوعية والتثقيف المروري ( فروع أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية).

وعززت دورية السعادة الإيجابية المرورية بين السائقين واشتملت المبادرة في مدينة العين على توزيع كتيبات توعية عليها باركود يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ليتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور.