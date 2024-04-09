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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة غداً ويستقبل المهنئين بالعيد

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة غداً ويستقبل المهنئين بالعيد
9 ابريل 2024 15:21

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح غد الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الامارة.

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ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة جموع المهنئين بالدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة في الفترة المسائية أول أيام العيد، وفي الفترة الصباحية والمسائية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: وام
عيد الفطر
حمد الشرقي
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