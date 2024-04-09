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شرطة دبي تهنئ قيادة الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد

شرطة دبي تهنئ قيادة الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد
9 ابريل 2024 16:39

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى جميع المواطنين والمُقيمين متمنية أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي، لاستقبال عيد الفطر من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً.

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ودعا معاليه الموطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي وشركاؤها على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مُستخدمي الطرق ومرتادي الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر.

وحث مُستخدمي الطريق والسائقين على توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، والمخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق من أجل عيد خالٍ من الحوادث المرورية خاصة الخطرة منها راجياً للجميع قضاء إجازة عيد سعيدة.

المصدر: وام
عيد الفطر
الإمارات
شرطة دبي
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