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وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً

وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
9 ابريل 2024 17:08

‏أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

تعتبر هذه أول قافلة تسيرها إحدى الدول تصل إلى شمال قطاع غزة، حيث دخلت من معبر رفح صباح أمس، لتصل إلى معبر كرم أبوسالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة.

حملت القافلة التي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 3» أكثر من 370 طناً من المساعدات شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

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‏وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
غزة
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