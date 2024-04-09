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علوم الدار

«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
9 ابريل 2024 17:39

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

اشتملت عمليات الإسقاط على طرود كسوة العيد التي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة، والتخفيف من معاناتهم.

شمل الإسقاط - الذي يأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 3»- مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» وطائرة C130 تابعة للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 5 طائرات حملت 85 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1732 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات لشمال غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر: وام
طيور الخير
قطاع غزة
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