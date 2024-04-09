الأربعاء 10 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس

حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
9 ابريل 2024 17:50

 يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين غداً صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين.ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين ورؤساء و مديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.
ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه عصراً جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم بالشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا
المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
اليوم 09:06
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
اليوم 10:28
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:49
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
اليوم 09:20
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©