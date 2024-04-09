حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، غداً صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر في إمارة عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر عقب صلاة العيد مباشرة في قصر الزاهر.