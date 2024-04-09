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رئيس الدولة والرئيس المصري يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر المبارك

رئيس الدولة والرئيس المصري يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر المبارك
9 ابريل 2024 20:45

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبي البلدين بالخير واليمن والبركات.
 وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عن تمنياتهما أن يديم الله عز وجل على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الرخاء والأمن والأمان، وأن يعم الاستقرار والازدهار الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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