دراسة جديدة لـ«تريندز» تقرأ العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد الثامن عشر من سلسلة اتجاهات استراتيجية باللغة الإنجليزية بعنوان: «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، محذرة من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل من إدارة التغيير في المجتمعات البشرية أكثر تعقيداً.

وأشارت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى أن القوانين واللوائح والسياسات التي يتم وضعها تواجه صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما يفرض تحدياً على المؤسسات المختلفة لمواجهة الواقع الجديد.

وأكدت الدراسة، أن الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مجالات الحياة كافة، سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية أم حتى عسكرية، يزيد من المخاطر الأمنية المحتملة، خاصة مع اعتماد البنى التحتية الحساسة على الإنترنت، مثل أنظمة المراقبة والأمن ومحطات الطاقة والمواصلات الذاتية.

وحذرت الدراسة من أن البنية التحتية للإنترنت، التي تدير هذه التفاعلات الذكية، ليست خالية من نقاط الضعف والتهديدات الأمنية، مشيرة إلى أن النظام القائم على السيليكون والنظام الثنائي المستخدم في أجهزة الكمبيوتر والبرامج، والذي أثبت نجاحه الكبير على مدى العقود الخمسة الماضية، قد لا يكون قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية، ما يستدعي إعادة التفكير في آلية عمل هذا النظام لضمان حياة مستقرة وآمنة.