الأربعاء 10 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة جديدة لـ«تريندز» تقرأ العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

دراسة جديدة لـ«تريندز» تقرأ العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
10 ابريل 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فى استطلاع رأي لـ«تريندز»: 93.5% يطالبون باتفاقيات مُلزمة لتوزيع عادل ومنصف للموارد الفضائية
11.4 مليار درهم الإنفاق على البرمجيات بالإمارات

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد الثامن عشر من سلسلة اتجاهات استراتيجية باللغة الإنجليزية بعنوان: «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، محذرة من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل من إدارة التغيير في المجتمعات البشرية أكثر تعقيداً.
وأشارت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى أن القوانين واللوائح والسياسات التي يتم وضعها تواجه صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما يفرض تحدياً على المؤسسات المختلفة لمواجهة الواقع الجديد.
وأكدت الدراسة، أن الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مجالات الحياة كافة، سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية أم حتى عسكرية، يزيد من المخاطر الأمنية المحتملة، خاصة مع اعتماد البنى التحتية الحساسة على الإنترنت، مثل أنظمة المراقبة والأمن ومحطات الطاقة والمواصلات الذاتية.
وحذرت الدراسة من أن البنية التحتية للإنترنت، التي تدير هذه التفاعلات الذكية، ليست خالية من نقاط الضعف والتهديدات الأمنية، مشيرة إلى أن النظام القائم على السيليكون والنظام الثنائي المستخدم في أجهزة الكمبيوتر والبرامج، والذي أثبت نجاحه الكبير على مدى العقود الخمسة الماضية، قد لا يكون قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية، ما يستدعي إعادة التفكير في آلية عمل هذا النظام لضمان حياة مستقرة وآمنة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
اليوم 09:06
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
اليوم 10:28
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:49
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
اليوم 09:20
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©