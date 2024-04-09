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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية»: استعداد وجاهزية لإجازة سعيدة

يوسف السركال
10 ابريل 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

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وجه الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أصدق التهاني الخالصة إلى القيادة الرشيدة، والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وأكد السركال استمرار المؤسسة  في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في منشآتها، لضمان صحة وسلامة الجميع، وذلك على مدار إجازة العيد، مشيراً إلى جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية واستعدادات كوادرها كافة لتأدية واجباتها، وتوفير أفضل الممارسات، حيث يعمل الجميع وفقاً لمواعيد العمل المعلنة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

يوسف محمد السركال
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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