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علوم الدار

مستشفيات ومراكز صحية تستقبل الحالات المرضية في الظفرة

مستشفى مدينة زايد بالظفرة (الاتحاد)
10 ابريل 2024 02:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى مجموعات بيور هيلث، تحديد مواعيد العمل في مختلف العيادات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عيد الفطر المبارك، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية لسكان منطقة الظفرة.
وتم تحديد نظام العمل في العيادات كافة بمستشفى مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، بما يضمن سهولة متابعة الحالات المرضية طيلة أيام العيد.
حيث تقرر استمرار عمل مركز حصن الظفرة الطبي في المنطقة الصناعية بمدينة زايد طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وتم تحديد مواعيد العمل يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.
ويوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى منتصف الليل خلال الفترة المسائية.
ويقوم المركز باستقبال الحالات المرضية أول أيام العيد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، بينما يستقبل المرضى من الخميس إلى الأحد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.
كما تقرر عمل العيادات الخارجية لمركز الأسنان في مستشفى مدينة زايد في العمل طيلة إجازة عيد الفطر باستثناء اليوم الأول من الإجازة، حيث تقوم العيادات باستقبال المرضى يومي الاثنين والثلاثاء، وتباشر استقبالهم ثاني أيام العيد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويومي السبت والأحد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
ويعمل مركز الظفرة لطب الأسرة طيلة أيام الأسبوع من الاثنين وحتى الأحد القادم، باستثناء أول أيام عيد الفطر ليكون إجازة رسمية للمركز.
ويقوم المركز باستقبال الحالات المرضية خلال إجازة عيد الفطر، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء على فترتين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وخلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
 ويباشر المركز استقبال الحالات المرضية ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد، حيث يستقبل المركز الحالات المرضية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً أيام الخميس والسبت والأحد، بينما يستقبل حالات يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً. ‫

الظفرة
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
صحة
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