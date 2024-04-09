6 نصائح صحية ضرورية للمسافرين خلال العيد

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة لاحتياجاتهم الطبية خلال عطلة عيد الفطر المبارك؛ نظراً لتغير عاداتهم الغذائية والدوائية مرة أخرى بعد انقضاء فترة صوم شهر رمضان.

وأشارت المؤسسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هم أكثر الفئات حاجة إلى اتباع نظام غذائي سليم في أيام العيد، إذ يجب توخي الحذر بشكل خاص بشأن نوعية وكمية طعامهم، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار الوزن للأشخاص الذين أجروا عمليات لإنقاص الوزن.

فيما حدد أطباء ومختصون 5 نصائح واحتياجات يجب الالتزام بها من قبل الأشخاص الذين أجروا عمليات جراحة بالمعدة، مثل التكميم أو القص أو تطويق المعدة وغيرها، فيما حددوا 6 ممارسات صحية للمسافرين أثناء إجازة عيد الفطر.

«إنقاص الوزن»

تفصيلاً، ذكرت هاجر حميد العلي، اختصاصية التغذية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الأشخاص الذين أجروا عمليات جراحية للمعدة لإنقاص الوزن، واجهوا خلال شهر رمضان المبارك تحديات خاصة، إذ يشكل الصوم تحدياً إضافياً لهؤلاء الأشخاص بسبب القيود الغذائية التي يفرضها والتي قد تؤثر على استقرار الوزن وصحة المريض. وأكدت أنه بعد انتهاء شهر الصوم، يجب اتباع استراتيجيات مناسبة للتأكد من قضاء إجازة عيد بشكل صحي وآمن، مثل مراقبة الحالة الصحية بانتظام، والتواصل مع الطبيب واختصاصي التغذية في حال حدوث أي مشكلة تواجههم.

وقالت: «من المهم لأصحاب التكميم تخطيط وجبات الأكل بعناية، والانتباه لحجم الوجبات التي تناولونها وما بينها، كما يجب أن تحتوي الوجبات على مصادر جيدة من البروتين والفواكه والخضراوات والكربوهيدرات الصحية مع تقسيمها إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم».

ممارسات المسافرين

حول الممارسات الصحية للمسافرين أثناء إجازة عيد الفطر، ذكرت الدكتورة فرح العاني، استشارية طب العائلة في عيادة البرشاء بالمستشفى الأميركي دبي، أن إجازة العيد تمثل وقتاً مثالياً للسفر والاستمتاع بالعطلة للتجديد واستعادة النشاط والحيوية.

وأوضحت أن هناك مجموعة من أهم الممارسات الصحية الواجب اتباعها للمسافرين لتقليل فرص حدوث الأمراض أثناء السفر، هي: غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، وفي حال عدم توافر ذلك ينصح باستخدام معقم اليدين المحتوي على الكحول، وارتداء الكمامات، خاصة للأشخاص الذين يعانون بعض الحالات الصحية أو في حال زيارة وجهة تشهد انتشاراً لبعض الأمراض.

وأشارت إلى ضرورة تجنب لمس العينين والأنف والفم قدر الإمكان، خاصة بعد لمس الأسطح، والحرص على تناول الطعام الصحي، وشرب الماء النظيف والمعبأ بالزجاجات المغلقة، الابتعاد عن الأماكن شديدة الازدحام، الحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب التعب والإرهاق. وعن تجنب التسمم الغذائي للمسافرين خلال إجازة عيد الفطر، أجابت: «الحفاظ على السلامة الغذائية أثناء السفر يتيح لنا تفادي التسمم الغذائي، والاستمتاع بصحة جيدة طوال الرحلة».

وأضافت: «يمكن ذلك من خلال الحرص على تناول الطعام في المطاعم المعتمدة والموثوقة والنظيفة، وغسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام وبعده، أو استخدام معقم اليدين، وتجنب تناول اللحوم والدواجن والأسماك النيئة أو غير المطهوة جيداً».

وصفة وقائية

قالت الدكتورة رشا عوض، أخصائية الطب الباطني، بمستشفى برجيل التخصصي، الشارقة:

«يجب علينا اتباع نظام غذائي سليم في أيام العيد، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة».

ونصحت بالتقليل من الملح والسكر والدهون المتحولة واختيار الأطعمة البسيطة سهلة الهضم، وتجنب الأطعمة الحارة والمقلية.