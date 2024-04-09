16.4 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «تراحم» الخيرية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية بدبي، تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 16.4 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام بمؤسسة تراحم الخيرية: «المبلغ الإجمالي المقدم من بنك دبي الإسلامي للمؤسسة، خصص منه 3.9 مليون درهم لدعم علاج 78 حالة مرضية من الحالات المرضية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، من خلال برنامج (الناس للناس) الذي تهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج».

وأضاف: «كما يتضمن هذا المبلغ، 500 ألف درهم للمساهمة في مبادرة المير الرمضاني للسلال الغذائية على الأسر المحتاجة وعددهم 2500 أسرة، بالإضافة إلى تقديم 12 مليون درهم عن زكاة المال لتصرف على مستحقي الزكاة».

وأشاد بمساهمة بنك دبي الإسلامي في دعم الحالات المستحقة، وفقاً للوائح والنظم المتبعة بالمؤسسة.