الأربعاء 10 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

16.4 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «تراحم» الخيرية

أحمد تهلك
10 ابريل 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روبوت ذكي لرصد مخالفات راكبي السكوتر الكهربائي في دبي
«رمضان معاً» توعي السائقين

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية بدبي، تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 16.4 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.
وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام بمؤسسة تراحم الخيرية: «المبلغ الإجمالي المقدم من بنك دبي الإسلامي للمؤسسة، خصص منه 3.9 مليون درهم لدعم علاج 78 حالة مرضية من الحالات المرضية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، من خلال برنامج (الناس للناس) الذي تهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج».
وأضاف: «كما يتضمن هذا المبلغ، 500 ألف درهم للمساهمة في مبادرة المير الرمضاني للسلال الغذائية على الأسر المحتاجة وعددهم 2500 أسرة، بالإضافة إلى تقديم 12 مليون درهم عن زكاة المال لتصرف على مستحقي الزكاة».
وأشاد بمساهمة بنك دبي الإسلامي في دعم الحالات المستحقة، وفقاً للوائح والنظم المتبعة بالمؤسسة.

مؤسسة تراحم الخيرية
دبي
بنك دبي الإسلامي
رمضان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
اليوم 09:06
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
اليوم 10:28
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:49
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
علوم الدار
حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
اليوم 09:20
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©