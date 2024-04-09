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نظمتها «ناشئة الشارقة».. 2600 منتسب في «رمضانيات ربع قرن»

نظمتها «ناشئة الشارقة».. 2600 منتسب في «رمضانيات ربع قرن»
10 ابريل 2024 02:01

الشارقة (الاتحاد)

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شارك أكثر من 2600 منتسب في فعالية «رمضانيات ربع قرن» التي نظمتها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة، بالتزامن مع إجازة فصل الربيع خلال شهر رمضان الفضيل؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لأوقات منتسبيها، وغرس العديد من القيم في نفوسهم، وصقل مهاراتهم الثقافية والرياضية والتقنية والفنية، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وتوجيهها في المسار الصحيح.
وتميزت الفعالية في نسختها الثالثة لهذا العام بالثراء والتنوع في الأنشطة والبرامج التي وفرتها، وزاد عددها على 90 برنامجاً ونشاطاً، مستهدفة النشء في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، وأولياء الأمور، باعتبارهم الشريك الرئيس في تحقيق رؤية مؤسسة ربع قرن «شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة»، علاوة على مجموعة من المبادرات النوعية المستحدثة التي تعزز التضامن والتلاحم المجتمعي في إمارة الشارقة، والتي شملت مبادرة «تمازج»، ومبادرة «الجار قبل الدار»، ومبادرة «الحقيبة الرمضانية».
وشهدت رمضانيات ربع قرن إقامة العديد من البطولات الرياضية والمسابقات الثقافية والورش الفنية، والبرامج التربوية والتقنية التي أقيمت في بيئة إبداعية، سادتها أجواء تفاعلية وتنافسية لاكتشاف مواهب المنتسبين، وتمكينهم من اكتساب مهارات المستقبل، وتأهيلهم للإبداع في المجالات كافة، كان من أبرزها برنامج البيت الإماراتي الذي أسهم في ترسيخ القيم الإماراتية في نفوس النشء.
وكان للبطولات الرياضية المنوّعة في كرة قدم الصالات، وكرة الماء والألعاب الشعبية والسباحة وتنس الطاولة والجودو والبلياردو دور بارز في تمكين المنتسبين في إبراز مهاراتهم وإثبات جدارتهم بالفوز فيها بمراكز متقدمة، والتي أقيمت وسط أجواء تنافسية في مركز ناشئة واسط، ومركز ناشئة الذيد، ومركز ناشئة مليحة، ومركز ناشئة المُدام، ومركز ناشئة الثميد، ومركز ناشئة خورفكان، ومركز ناشئة كلباء، ومركز ناشئة دبا الحصن.
كما وفرت ناشئة الشارقة العديد من الفرص المثالية لمنتسبيها للاستفادة من رمضانيات ربع قرن، حيث كان لمحبي الفنون نصيب في تعلم كيفية صناعة الطاولات باستخدام الخشب الطبيعي وفن الريزن بتأثيراته اللونية الباهرة، إلى جانب التدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الشخصيات الكرتونية بشكل مبسط واحترافي، بالإضافة إلى فن النحت على الجبس وفن التيرازو والتشكيل بالأنماط.
برامج متنوعة
ضمت «رمضانيات ربع قرن» مجموعة واسعة من البرامج الثقافية التي كان من أبرزها مسابقة «فوالة ثقافية» التي أقيمت في مركز ناشئة خورفكان، بمشاركة المنتسبين وعائلاتهم، في خطوة لمد جسور التواصل الفعّال مع أولياء أمور، وإتاحة الفرصة لهم في التعرف من قرب على ما تقدمه مؤسسة ناشئة الشارقة من برامج منوّعة ترمي إلى تعزيز مهارات أجيال المستقبل، واشتملت الفعاليات أيضاً على برنامج نادي الكتاب الذي أسهم في تحفيز المنتسبين على القراءة، والمطالعة لتعزيز الفهم المتعمق وتطوير الجانب المعرفي.
وخاض المنتسبون تجربة تعليمية استثنائية في عالم التقنيات الحديثة، من خلال التدريب على تكنولوجيا الروبوت وتطبيقاته، حيث تعرفوا إلى أنواع مختلفة من الروبوتات، مثل، الروبوت LEGO، 
و MAKE X، إلى جانب الروبوت ROBOCU، بما يمكنهم من البدء في إعداد خططهم المستقبلية لتصميم مشاريعهم الذكية التي تركز على التفوق التقني والبرمجي والتصميم الهندسي لمواجهة التحديات، وإيجاد الحلول الابتكارية لها.

الشارقة
ناشئة الشارقة
ربع قرن
رمضان
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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