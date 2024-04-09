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علوم الدار

عيدنا.. تسامح وترابط وتلاحم مجتمعي

عيدنا.. تسامح وترابط وتلاحم مجتمعي
10 ابريل 2024 02:00

تحتفل الإمارات بعيد الفطر السعيد هذا العام في أجواء من التسامح الديني والترابط الوطني، والتلاحم المجتمعي، حاملاً لـ«وطن التسامح»، دواعي الفرح والبهجة والتفاؤل بأن المستقبل يحمل الكثير من النجاحات والإنجازات، في ظل قيادة رشيدة نذرت نفسها لخدمة الوطن ورفْعته، وآمنت بجدارة مواطني الدولة، ومنحتهم ثقتَها ودعمها، واعتبرتهم استثمارها الأثمن. كل عام والإمارات قيادة وشعباً بخير..
ليلة الرؤية
عاشت العاصمة أبوظبي ليلة رؤية هلال شهر شوال، ووقفة عيد الفطر السعيد، أجواء استثنائية، وشهدت المراكز التجارية، ومحال الذهب حركة شرائية عالية، نتيجة الإقبال المتزايد من الأسر والأفراد على شراء مستلزمات المناسبة السعيدة، وحظي المعدن الأصفر بإقبال كبير بغرض شراء «هدية العيد».

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