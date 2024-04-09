حملات تفتيشية قبل وبعد العيد في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أكدت هيفاء علي سيف، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين، أنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع كافة الأقسام والإدارات بالدائرة، استعداداً لعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الخطة تشمل حملات تفتيشية مكثفة على جميع الأسواق ومنافذ البيع والصالونات الرجالية والنسائية في مختلف مناطق الإمارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأضافت أن فرق العمل في البلدية نفذت زيارات ميدانية على المنشآت الغذائية والمطاعم، لمراقبة الأسواق والحفاظ على المظهر العام للإمارة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بمختلف منافذ البيع ومراكز التسوق.

وقالت هيفاء علي سيف إن بلدية أم القيوين حريصة على ضمان صحة وسلامة الجمهور، مع الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية دورياً في الفترتين الصباحية والمسائية، وأحياناً تتم بصورة مفاجئة، لافتة إلى أن مركز الاتصال في البلدية يعمل على مدار الساعة، لتلقى البلاغات والملاحظات والاستفسارات، والتعامل معها بشكل فوري.