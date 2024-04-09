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«شرطة دبي»: تكثيف الدوريات على الطرق وفي الأسواق

«شرطة دبي»: تكثيف الدوريات على الطرق وفي الأسواق
10 ابريل 2024 02:01

دبي (الاتحاد)
تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمُقيمين كافة في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

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وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي، لاستقبال عيد الفطر من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً.
ودعا معاليه الموطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي وشركاؤها على نشرها في كل الأمكنة والأوقات، وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مُستخدمي الطرق ومرتادي الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر.
كما دعا معاليه مُستخدمي الطريق والسائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، وتجنب المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق من أجل عيد خالٍ من الحوادث المرورية خاصة الخطرة منها، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج، وقضاء إجازة عيد سعيدة.

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