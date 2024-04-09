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علوم الدار

شوارع عجمان تتزين بالأنوار والبهجة

شوارع عجمان تتزين بالأنوار والبهجة
10 ابريل 2024 02:00

سعيد أحمد (عجمان) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تزيين الشوارع والجسور والميادين في الإمارة، وفي منطقتي مصفوت والمنامة، وذلك بلوحات مضاءة تحمل عبارات التهنئة وأشكال الورود، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكدت الدائرة استمرارية استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدماتها، عبر قنواتها الذكية خلال العيد، وذلك في إطار حرصها وسعيها لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مؤكدة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، ومراكز التجميل والصحية، التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد.
وقالت: إن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وأشارت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إلى مواعيد عمل الحدائق في الإمارة، خلال أيام عيد الفطر، التي تبدأ من الساعة 4 مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، مشيرة إلى أن الحدائق تشهد إقامة فعاليات تخاطب فئات المجتمع كافة، لقضاء أجمل الأوقات ولجميع فئات المجتمع.
مواقف
أعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من تاريخ 1 شوال وحتى 3 شوال، على أن يستأنف عمل المواقف الخاضعة للرسوم في تاريخ الرابع من شوال، في إطار سعيها لسعادة السكان، وتوفير أفضل الخدمات للجميع.

دائرة البلدية والتخطيط
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