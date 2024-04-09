مراكز التسوق تشهد إقبالاً متزايداً من الجمهور

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت المراكز التجارية، وسوق الذهب في أبوظبي حركة شرائية عالية ليلة العيد أمس، نتيجة الإقبال المتزايد من الأسر والأفراد لشراء مستلزمات العيد، وتوفير احتياجاتهم.

ولقيت محال الملابس توافد أعداد كبيرة من الجمهور لشراء كل ما هو جديد، احتفاءً بعيد الفطر، وخاصة محال الأطفال. كما ضاعفت محال الخياطة ساعات العمل لديها، وواصل بعضها العمل صباحاً ومساء، تلبية لطلبات الزبائن، وتوفير ملابسهم الجديدة قبل العيد.

وتركزت النسبة الأكبر من الإقبال أمس على منافذ تجارة الملابس الجاهزة، والحقائب والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة لمتاجر العطور والمطاعم والمقاهي بداخل المولات التجارية.

وحظي المعدن الأصفر بإقبال كبير بغرض شراء «هدية العيد»، حيث يحرص مواطنون ومقيمون على شراء هدية العيد من المشغولات الذهبية.

وعادة ما تشهد محال بيع الأثاث ومستلزمات المنازل حالة من النشاط وزيادة المبيعات قبيل العيد، حيث يحرص الناس على شراء لوازم العيد لاغتنام العروض الترويجية التي اعتاد الجمهور على وجودها، خلال الأيام التي تسبق الأعياد.

عروض

تلعب الخصومات والعروض الترويجية دوراً مهماً في تشجيع إنفاق الزبائن لاقتناص العروض والصفقات، خلال الأيام التي تسبق العيد، بما ينعكس على نشاط حركة الشراء.

ولمحال الشوكولاتة والحلويات والورود والقهوة نصيبها من إقبال الجمهور، حيث اعتاد العديد من المتسوقين على شراء احتياجاتهم الغذائية من هذه المحال ليلة العيد، ليضمنوا أن تكون طازجة، وتقديمها خلال أيام عيد الفطر الذي يشهد العديد من الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.