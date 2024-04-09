الهلال الأحمر الإماراتي يوزع «زكاة الفطر» على 1270 أسرة بالمكلا

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع «زكاة الفطر» في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

واستفاد من هذه المبادرة الإنسانية نحو 1270 أسرة، والتي تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية التي يواجهها المواطنون في المحافظة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن امتنانها وشكرها العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الخطوة الإنسانية النبيلة، التي لمست قلوبهم وأدخلت البهجة والسرور على حياتهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وأثنت هذه الأسر على الجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة، معربة عن أملها في استمرار مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تعكس روح التضامن والمساعدة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الأسر المحتاجة وتوفير المساعدات الضرورية لهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتتزامن هذه المبادرة مع العديد من المبادرات الخيرية التي تقوم بها الأيادي البيضاء الإماراتية ضمن مشاريع رمضان ومنها توزيع المير الرمضاني وتوزيع تمور رمضان، ومشروع كسوة العيد، إلى جانب مشروع زكاة الفطر.

ويعكس هذا النشاط التطوعي الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني، ويساهم في تخفيف الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المستفيدون منذ بداية رمضان وما بعد عيد الفطر المبارك.