أجواء ماطرة خلال العيد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تسود أجواء ماطرة خلال فترة العيد مع درجات حرارة تتراوح بين الانخفاض والارتفاع، وهطلت مساء أمس أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي في الظفرة ومدينة أبوظبي وضواحيها وعلى بعض الجزر، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.. وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

وأشار تقرير حالة الطقس الذي يصدره المركز إلى أن من المتوقع أن يسود اليوم طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الخميس، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل 30كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يكون الطقس غداً الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار على المناطق الساحلية والداخلية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل 35 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

ويكون طقس الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خاصةً الساحلية الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس السبت غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.