عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة عبدالرحمن الجسمي

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالرحمن خميس محمد عبدالله الجسمي، شقيق كل من علي خميس الممثل المسرحي والتلفزيوني، ومحمد خميس- معهد الشارقة للتراث، وخالد خميس وعبدالله خميس وجاسم خميس وجمال خميس.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الرفاع بالشارقة، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة.