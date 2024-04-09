خليفة بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، سائلاً الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل تطوير مسيرة التطوع، ودعم المتطوعين، مؤكداً أن التطوع أصبح سِمة وبصمة حضارية مُلهمة يتميز بها المجتمع الإماراتي، والتي تعكس القيم الإنسانية الرائدة في دولة الإمارات.