أجمل التهاني

يحل عيد الفطر ونحن ننعم بالاستقرار، وخيرات التنمية، نزهو بالرخاء والازدهار في الإمارات، واحة التسامح والإنسانية، في ظل القيادة الرشيدة الساعية إلى غرس أنبل القيم والمبادئ في هذه الأرض الطيبة من تواصل وتراحم وعطاء، والحريصة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وتعظيم المكتسبات الوطنية، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

نحتفل بالعيد، بعد شهر العطاء الذي جسدت فيه الإمارات أرقى صور هذه القيمة السامية، بالوقوف مع الشقيق والصديق في محنهم، وتعزيز أوجه التكاتف مع الدول في مجابهة التحديات المشتركة، ومساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة، إضافة إلى ترسيخ دورها بنشر رسالة الدولة في تعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، ودعم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.

يحل عيد الفطر ونحن ننعم بقيادة استثنائية، ومجتمع آمن مطمئن تتعمق بين أفراده أواصر المحبة والتراحم والتعاضد، ويشارك بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة، من أجل مضاعفة رصيد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وزيادة وتيرة الإنجاز، وتعزيز سمعة ومكانة الوطن، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى الإمارات رمزاً ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم. وكل عام وأنتم بألف خير.