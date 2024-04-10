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لانا نسيبة تتسلم «درع فلسطين» من مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة

لانا نسيبة تتسلم «درع فلسطين» من مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
10 ابريل 2024 08:23

تسلمت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، «درع فلسطين»، من معالي الدكتور رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في لفتة تقديرية لمعالي السفيرة، وللجهود الدؤوبة التي بذلتها طوال مدة عملها في الأمم المتحدة، وبشكل خاص خلال فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن.

وبذلت دولة الإمارات، الجهود الدبلوماسية الممكنة كافة بالتنسيق مع بعثة فلسطين والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاعتماد قراري مجلس الأمن 2712 و2720 الذين يعالجان مختلف التحديات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما صوتت الدولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في القطاع، واعتُمد في ديسمبر 2023 بأغلبية كاسحة من قبل الدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات نظمت في 11 أكتوبر 2023، زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، والتي ساهمت في تعميق فهم أعضاء المجلس لحجم الاحتياجات الهائلة على الأرض، ومدى صعوبة عملية إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة.

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وأكدت معالي السفيرة نسيبة، العلاقة التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودولة فلسطين، ودعم دولة الإمارات الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وتواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومنذ بداية الحرب على غزة، قدمت الدولة أكثر من 45 مليون دولار أميركي للاستجابة الإنسانية، وأرسلت ما يقارب 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، بما يشمل 300 طن مقدمة بالشراكة مع منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، كما أنشأت دولة الإمارات مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة عالج ما يقارب 14 ألف حالة، وآخر عائم في ميناء العريش.

المصدر: وام
فلسطين
لانا نسيبة
الإمارات
الأمم المتحدة
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