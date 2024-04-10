الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
10 ابريل 2024 08:46

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الفطر

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام
صلاة عيد الفطر
حمد الشرقي
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
اليوم 16:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©