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رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

رئيس الدولة يهنئ الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
10 ابريل 2024 09:06

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام. الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة في التراحم والتواصل والتكافل بين الناس ما يعزز نسيج الأسرة والمجتمع».

 

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